27-03-2021, Auke Mulder 112Groningen & Redactie M. Nuver

Wateroverlast bij brillenzaak in Zuidhorn: `Net op tijd erbij`

Zuidhorn - Bij een brillenzaak op de Hoofdstraat in Zuidhorn is zaterdagmorgen om 10:55 uur wateroverlast ontstaan na een hevige regenbui. Brandweer Zuidhorn ging ter plaatse met de nieuwe tankautospuit.

In de kelder onder het pand stond een anderhalve meter water verteld een medewerker. De brandweer heeft het water weggepompt in een put. Hoe groot de schade is, is nog niet bekend.

Update:

Bij Brilmode Zuidhorn is zaterdagochtend in de kelder flinke wateroverlast ontstaan vanwege een kapotte waterleiding. Volgens eigenaar Roland is een flinke schadepost nog maar net voorkomen. „Als de brandweer vijf minuten later was geweest, was de winkel helemaal volgelopen.”

Met de schrik zijn ze er vanaf gekomen, vertelt Roland. „De huurder boven onze winkel appte dat de waterdruk eraf was. Ik was toevallig al onderweg naar de winkel, maar als je dan te horen krijgt dat de kruipruimte bijna vol staat heb je toch even de angst dat het slecht afloopt.”Meldt Dvhn.nl

Dvhn