27-03-2021, Auke Mulder 112Groningen

Wielrenner gewond na botsing met trekker op kruising N355 nabij Aduard

Aduard - Een wielrenner is zaterdagmorgen omstreeks kwart voor tien in botsing gekomen met een trekker nabij het fietspad en de oversteek bij de Hogeweg in Aduard.