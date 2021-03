27-03-2021, Ruben Huisman, Thijs Huisman & Robin Feunekes - 112Groningen.nl Niels Holterman - Ditisroden.nl

Brandweer Roden ingezet voor gasachtige lucht

Roden - De brandweer van Roden werd vrijdagavond omstreeks negen uur opgeroepen voor een vreemde lucht aan de Borglaan in Roden.

Eerder die dag was de brandweer bij hetzelfde adres al opgeroepen voor een gaslekkage. Toen werd er duidelijk een gaslucht geroken bij een woning. Enexis kwam daarvoor ter plaatse.



Vanavond werd er op dezelfde plek door opnieuw een forse gaslucht geroken. De brandweer kwam ter plaatse en heeft metingen verricht. Daarbij werd er geen gas gemeten. Het is onduidelijke waar de geur vandaan kwam. Bewoners aan de Borglaan werden geadviseerd om hun ramen en deuren gesloten te houden. Ook had de politie de Borglaan volledig afgesloten voor het verkeer.



De brandweer en een adviseur gevaarlijke stoffen waren uren bezig met onderzoek. Het is niet bekend waar de geur uiteindelijk vandaan kwam.





Video