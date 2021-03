26-03-2021, 112Groningen.nl & RTVNoord (Bron)

Vrouw ontvoerd in Doezum, politie pakt verdachte op (update)

Groningen - Een vrouw is vrijdagmiddag ontvoerd bij een opzettelijke aanrijding in Doezum. De verdachte van de ontvoering, een man, kon vrijdagavond worden opgepakt. De vrouw bleef ongedeerd, meldt de politiewoordvoerder. Zegt Rtvnoord.