Uitslaande brand in garage achter woning bij Valthermond

Valthermond - Verschillende brandweerkorpsen uit Drenthe en Groningen werden vrijdagavond omstreeks 19:35 uur opgeroepen voor een brand bij een garagebox aan de Noorderdiep in Valthermond.

Bij aankomst bleek er sprake te zijn van een forse uitslaande brand bij een garage achter een woning. De garage kan door de brand als verloren worden beschouwd. De brandweer focust nu op het redden van de woning en de omliggende panden.



Het is niet bekend hoe de brand heeft kunnen ontstaan. De politie houdt omstanders op afstand omdat er mogelijk nog gasflessen in de garage liggen. Vanwege de brand is de weg afgesloten voor het verkeer. Het is niet bekend of er iemand gewond is geraakt.