26-03-2021, 112Groningen.nl & RTVNoord (Bron)

OM eist cel- en taakstraf voor hennepteelt in loodsen in Tynaarlo en Sappemeer

Ten Post - Een 50-jarige man uit Ten Post hangt voor het kweken van hennep in een loods in Tynaarlo en Sappemeer een celstraf van één jaar, waarvan de helft voorwaardelijk, boven zijn hoofd. Dat meldt RTVNoord.