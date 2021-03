26-03-2021, Ruben Huisman & Thijs Huisman 112Groningen.nl & Redactie Martin Nuver

Ongeval letsel Koelenbergsteeg in Onnen

Onnen - Op de Koelenbergsteeg in Onnen is vrijdagmiddag om 16:45 uur door nog onbekende oorzaak uur een ongeval ontstaan tussen een auto en een fietser.

De fietser kwam door de klap ten val en werd in een ambulance gecontroleerd en behandeld. De politie zet de aanrijding op papier. Het is nog niet duidelijk of de gedupeerde naar een ziekenhuis moet.