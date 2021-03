26-03-2021, 112Groningen.nl & Burgernet

Burgernet: Witte Mercedes gezocht (Update)

Westerkwartier - I.v.m. incident zelf geen actie uitkijken naar Mercedes Grijs Wit. Dat meldt Burgernet via Twitter.

Kentekenen is 25NB?? Tips hierover bel dan 112. Meer info over deze zaak is niet bekend.

Update 17:10 uur:

De politie heeft de burgernet afgesloten. Het voertuig is nog niet aangetroffen. Mocht u nog tips hebben over het voertuig bel dan de politie.



