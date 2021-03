26-03-2021, Ingezonden artikel & Pexels foto

Zo kun jij een hike and seek organiseren in Groningen

Groningen - Hide and seek, daar zijn we allemaal wel bekend mee. Dat is gewoon het traditionele verstoppertje, wat iedereen heeft gedaan als kind.

Tegenwoordig kun je dit ook doen als volwassene, al wordt het dan hike and seek genoemd. Dit moet je eigenlijk zien als een combinatie tussen een dropping en verstoppertje, maar dan voor gevorderden. Het is namelijk een spannende wandeltocht, oftewel een hike, waarbij je als hiker ongezien van punt naar punt moet proberen te lopen. De seeker moet juist zoveel mogelijk deelnemers proberen te betrappen. Er zitten ook nog posthouders in dit spel, daarover later meer.

De rol van de hiker

De hiker moet proberen van controlepost naar controlepost te komen zonder gezien te worden door een seeker. Als je bij een controlepost bent dan zul je even veilig zijn. Het is je doel om langs zoveel mogelijk controleposten te gaan, want je zult dan namelijk meer punten verdienen. Je wilt natuurlijk wel winnen, wat op deze manier mogelijk is. Word je gevonden door een seeker? Helaas verdien je dan al je punten.

De rol van de seeker

De seeker moet juist zoveel mogelijk hikers proberen te vinden. Elke keer als je een hiker vindt zul je punten verdienen. Helaas zijn een paar straten/paden wel verboden terrein voor de seekers. Dit komt doordat hier een controlepost geplaatst is waar de hikers dus langs moeten. In dit gebied mogen de seekers niet komen en al helemaal niet een hiker aan tikken. Jullie weten bovendien niet in welke volgorde de hikers langs de controleposten gaan, dit moeten jullie dus gokken.

De rol van de posthouder

De posthouder wordt geplaatst bij een controlepost. De hikers zullen langs hem of haar komen om punten te krijgen. Seekers mogen dus niet bij een posthouder in de buurt tikken. Daarnaast heeft elke post diverse ontsnappingsroutes waar de hikers gebruik van kunnen maken. Ook hier mogen de seekers niet in de buurt van wachten.

Voorbereiden

Als je een hike and seek wilt organiseren dan is het eerst verstandig om een goede omgeving te zoeken. In een bos of natuurgebied is mogelijk het beste aangezien hier geen verkeer is. Nadat je een geschikt gebied hebt gevonden moet je een plattegrond van deze omgeving maken. Hierop moet je onder andere aangeven wat het hike and seek gebied is. Ook is het nodig om de controleposten toonbaar te maken. Dit kun je bijvoorbeeld doen met behulp van lintjes, ballonnen of vlaggetjes. Het maken van een puntensysteem zal ook nodig zijn.

Benodigdheden

Nadat je de hike and seek hebt voorbereid is het van belang om alle benodigdheden bij elkaar te zoeken. Zo zullen de plattegronden op locatie moeten komen om uit te delen aan de deelnemers indien dit nodig is. Het puntensysteem zal bovendien ook gecreëerd en gegeven moeten worden. Dit is bijvoorbeeld mogelijk met muntjes. Daarnaast is het huren van portofoons ook zeker handig, zo kun je tijdens het spel contact houden met de andere organisatoren. Twee verschillende kleuren reflecterende hesjes zijn tevens nodig, dat is wel zo veilig en overzichtelijk.