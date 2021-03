26-03-2021, Persbericht Ggd Groningen

GGD Groningen opent twee nieuwe corona-vaccinatielocaties

Zuidhorn - GGD Groningen richt voor het vaccineren tegen het coronavirus in de provincie Groningen meerdere vaccinatielocaties in, verspreid over de provincie.

Op verschillende plaatsen vinden voorbereidingen plaats om de locaties gereed te maken voor grootschalige inenting. Op maandag 12 april openen twee nieuwe vaccinatielocaties één in Appingedam en één in Zuidhorn, naast de reeds bestaande locaties in Groningen en Veendam.

Locatie Appingedam

Sporthal Eelwerd aan de Opwierderweg 65 wordt ingericht als vaccinatielocatie. De bezoekers gaan lopend naar binnen, waar de vaccinatie in 1 van de 4 kamers plaatsvindt. Via een aparte uitgang verlaat men de vaccinatielocatie. Bezoekers die met de auto komen, kunnen gratis parkeren.

Locatie Zuidhorn

In Zuidhorn wordt Zalencentrum Balk aan De Gast 39 ingericht als vaccinatielocatie. Op deze locatie starten we met 3 prikkamers. Ook hier gaan de bezoekers lopend naar binnen en verlaten ze de vaccinatielocatie via een aparte uitgang. Bezoekers die met de auto komen, kunnen gratis parkeren.

BioNTech/Pfizer

Op beide locaties werken we met het BioNTech/Pfizer vaccin. Sinds 6 januari 2021 is het vaccineren met het BioNTech/Pfizer-vaccin begonnen bij de verschillende groepen. Op dit moment hebben 75-plussers een uitnodiging ontvangen. De 65-75-jarigen ontvangen naar verwachting in de loop van april een uitnodiging. Zodra de levering van vaccins toeneemt kunnen er meer kamers in gebruik worden genomen.

Samenwerking met regionale huisartsen

Beide locaties gaan ook door een aantal regionale huisartsen gebruikt worden om te vaccineren. GGD Groningen en huisartsen werken hierin samen in de bestrijding van het coronavirus. Na opening kunnen deze ‘priklocaties’ door beide partijen tegelijkertijd gebruikt worden.

