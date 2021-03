25-03-2021, Rtvnoord.nl (Bron)

OM: 12 maanden cel voor brandstichting zendmast Stad

Groningen - De 35-jarige man, die vorig jaar werd aangehouden voor bandstichting bij een zendmast aan de Koningsweg in Groningen, moet als het aan het Openbaar Ministerie ligt twaalf maanden de cel in, waarvan vier voorwaardelijk.

De man uit Groningen stond terecht in de rechtbank van Rotterdam. Hij ontkent dat hij iets te maken heeft met de brand.

Op 10 april vorig jaar zagen getuigen ineens een steekvlam bij de zendmast aan de Koningsweg en een auto, die op hoge snelheid wegreed. De Stadjer werd op 23 april opgepakt naar aanleiding van een uitzending van Opsporing Verzocht. Een bekende van de man herkende zijn manier van lopen. Een paar dagen voor de brand hadden zij nog gesproken over zendmasten.

Geen verband tussen 5G en corona

Vorig jaar werden in Nederland 29 branden of pogingen daartoe gesticht bij zendmasten in het hele land. Volgens sommige mensen houdt het 5G-netwerk verband met het coronavirus. Zij denken dat de overheid via de zendmasten corona verspreidt en zo de bevolking onder controle wil krijgen. Er is geen enkel bewijs voor het verband tussen corona en 5G.

De verdachte zegt niet tegen 5G te zijn, maar de officier van justitie betwijfelt dat. ‘Hij zat in verschillende Facebookgroepen tegen 5G.’ Bij een Facebookbericht over een andere brand schreef de verdachte volgens het OM: ‘ik denk dat ik weet wat ik ga doen.’ Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.

Bron en het hele artikel op Rtvnoord

