25-03-2021, Oogtv.nl (Bron) & Coronadashboard.rijksoverheid.nl

RIVM: ’68 nieuwe besmettingen in gemeente Groningen; 184 in provincie’

Groningen - Het aantal besmettingen met het coronavirus in de gemeente Groningen is sinds woensdagochtend met 68 toegenomen. Zegt Oogtv.nl.