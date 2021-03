25-03-2021, Martin Nuver 112Groningen

Gaslek op bouwplaats aan Antillenstraat in Groningen

Groningen - Op de bouwplaats aan de Antillenstraat in Groningen is donderdag om 11:40 uur een gaslek ontstaan, daardoor werd door de politie de brug bij de Ulgersmaweg en bij de Oosterhamriklaan de weg afgesloten voor autoverkeer.