24-03-2021, Team verkeer Instagram

77 km/u te hard, rijbewijs zes maand kwijt

Groningen - Weet u nog.....Op 11 maart 2021 werd het rijbewijs ingevorderd van een bestuurder. Hij reed na correctie 77 km/u te hard en reed over een dubbele doorgetrokken streep op de N366 bij Nieuwe Pekela.