24-03-2021, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Geen nieuwe besmettingen ontdekt bij corona-uitbraak in Martini Ziekenhuis

Groningen - Op de afdeling Cardiologie in het Martini Ziekenhuis zijn woensdag geen nieuwe besmettingen met het coronavirus aan het licht gekomen. Dat meldt het Dagblad van het Noorden.

Dinsdag werd duidelijk dat er tien personen op de afdeling besmet waren gemaakt. Het gaat om zes medewerkers en vier patiënten. Om het virus onder de duim te krijgen is woensdag begonnen met het testen van medewerkers en patiënten die op de afdeling liggen of onlangs hebben gelegen. Daaruit is gebleken dat er vooralsnog geen besmettingen bij zijn gekomen.





Direct nadat bekend was geworden dat er sprake was van een corona-uitbraak heeft het ziekenhuis alle zeilen bijgezet. Om verdere besmettingen te voorkomen is de afdeling Cardiologie gescheiden in een ‘vies’ en ‘schoon’ gedeelte. In het ziekenhuis geldt op dit moment geen opnamestop. Patiënten kunnen gewoon opgenomen worden voor behandeling.