24-03-2021, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

GGD: “Besmettingsgraad in provincie blijft hoog, situatie is zorgelijk”

Groningen - De lichte stijging in het aantal besmettingen die vorige week gezien werd heeft zich in de afgelopen zeven dagen doorgezet. Dat blijkt uit de wekelijkse update van de GGD.

Sinds vorige week woensdag zijn er in de provincie Groningen 1.075 nieuwe besmettingen bijgekomen. Volgens de GGD is dit een geringe toename, in de week ervoor ging het om 1.020 besmettingen. Gemiddeld hadden we in de afgelopen week een besmettingsgraad van 184 gevallen per 100.000 inwoners en 77 ziekenhuisopnames per 1.000.000 inwoners op weekbasis.





Het inschalingsniveau blijft daarmee op het niveau ‘zeer ernstig’ liggen waarbij de situatie zorgelijk is. Het besmettingsniveau ligt echter wel onder het landelijk gemiddelde dat op 261 per 100.000 inwoners staat. Sinds het begin van de coronacrisis in maart vorig jaar zijn tot nu toe 28.163 personen in onze provincie positief getest op het coronavirus.









Leeftijdsverdeling

In vergelijking met vorige week is de leeftijdsverdeling van personen met een nieuwe besmetting ongeveer gelijk gebleven. In de categorie o tot 14 jaar gaat het om een besmettingspercentage va 11%. In de groep 15 tot 19 jaar om 10%, in de leeftijdscategorie 20 tot 29 jaar om 23% en van 30 tot 64 jaar om 46%. In de leeftijdsgroep 65 jaar en ouder gaat het om een percentage van 10%.









Meeste besmettingen in thuissituaties

Het is de GGD in de afgelopen week gelukt om bij iedere nieuwe besmetting een volledig bron- en contactonderzoek uit te voeren. Van de nieuwe besmettingen in de afgelopen zeven dagen lukte het in 61% van de gevallen om een vermoedelijke bron te achterhalen.





Uit de cijfers blijkt dat 61% van de mensen in thuissituaties besmet werd, 20% tijdens werksituaties, 23% tijdens het uitoefenen van een vrijetijdsbesteding, 3% in een zorginstelling en 4% op school of op een kinderopvang. “Per nieuwe besmetting kan meer dan één vermoedelijke bron worden aangewezen, de bovengenoemde percentages tellen dan ook op tot meer dan 100%”, schrijft de GGD.









Ontwikkeling

Het aantal besmettingen in de provincie is in de afgelopen week toegenomen. De meeste nieuwe gevallen werden gevonden in de gemeente Oldambt met 275 gevallen per 100.000 inwoners. In Veendam gaat het om 263 nieuwe gevallen, Pekela 254, Westerwolde 237 en Stadskanaal 211.





In de gemeente Groningen is het besmettingsniveau in de afgelopen drie weken nagenoeg stabiel gebleven. In de afgelopen zeven dagen ging het om circa 177 meldingen per 100.000 inwoners. In de afgelopen week kwamen zeven personen te overlijden nadat zij eerder positief getest waren op het coronavirus. Het totale aantal sterfgevallen komt daarmee op 216.









Aantal afgenomen testen nam toe

In de afgelopen week lieten 16.167 personen zich testen op de verschillende testlocaties in de provincie. Van hen kregen 998 een positieve uitslag terug. Het aantal afgenomen tests is in de afgelopen week opnieuw toegenomen, in de voorgaande week werden er 15.281 testen afgenomen. Het vindpercentage lag in de afgelopen week op 6,2% en is daarmee iets gestegen.