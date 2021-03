24-03-2021, Patrick Wind - 112Groningen.nl & tekstbron: OOGTV.nl

Zwaan met visdraad om poot en vleugels is hulpverleners te snel af

Groningen - De hulpdiensten moesten woensdag aan het einde van de middag in actie komen aan de Noorddijkerweg voor een zwaan in problemen. Het dier was de hulpdiensten echter te snel af.