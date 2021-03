24-03-2021, 112Groningen.nl

Brandweer Groningen neemt nieuw waterongevallen-voertuig in gebruik (Video)

Groningen - De brandweer van Groningen heeft sinds kort een nieuw waterongevallen-voertuig in haar kazerne aan de Sontweg in de stad Groningen staan.

De brandweer heeft de afgelopen weken al flink geoefend met het nieuwe waterongevallen-voertuig, dat onder de brandweerlieden ook wel 'De Flipper' wordt genoemd.





Het nieuwe voertuig vervangt het oude waterongevallen-voertuig dat sinds september 2007 in dienst werd genomen door de brandweer. De oude bus was flink gebruikt door de brandweer en was toe aan vervanging. Het nieuwe duikvoertuig met het roepnummer 01-1810 is een Mercedes-Benz Sprinter dat is opgebouwd door het bedrijf Visser uit Leeuwarden.









De nieuwe waterongevallen-wagen is sinds ongeveer twee weken op uitruk en staat dag en nacht, 24/7, paraat om ingezet te worden. Het duikteam van de Groninger brandweer wordt per jaar tientallen keren ingezet voor een duikalarm of ander incident op of rondom het water. Ook worden zij ingezet bij meldingen van liftopsluitingen.





Sinds 2016 heeft de brandweer Groningen nog maar één duikteam dat de hele provincie Groningen en een deel van Drenthe dekt. Daarnaast heeft men wel meerdere oppervlakte reddingsteams (ORT's).





Het nieuwe duikvoertuig is uitgerust met aantal nieuwe materialen. Het grote verschil tussen de oude en nieuwe bus is de indeling van materialen. In de nieuwe bus is alles beter en makkelijker ingedeeld.





De eerste uitrukken met het nieuwe voertuig zijn al geweest en er zullen in de toekomst nog honderden meer volgen.

Wij van 112Groningen namen woensdagmiddag een kijkje. Met dank aan Brandweer Groningen

