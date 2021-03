24-03-2021, Rtvnoord.nl (Bron)

Politie rolt hennepkwekerij op

Delfzijl - De politie heeft dinsdagavond bij een inval in een woning aan de Kustweg in Delfzijl een hennepkwekerij aangetroffen. Dat meldt Rtvnoord woensdagmorgen op hun website.

De politie had een melding gekregen dat er zich in de woning mogelijk een hennepplantage zou bevinden. 'In de woning werd een compleet ingerichte hennepkwekerij aangetroffen met enkele honderden lege plantenbakken', aldus de politie.