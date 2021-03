24-03-2021, Rtvnoord.nl (Bron)

Tientallen mensen per ongeluk positief getest op corona

Groningen - Tientallen medewerkers en cliënten van zorginstellingen in Groningen en Drenthe zaten vorige week onnodig in quarantaine. Ze hadden te horen gekregen dat ze zwakpositief waren getest op corona, maar dat blijkt het gevolg van een laboratoriumfout.