24-03-2021, Rijksoverheid.nl & foto Oogtv

Onderzoek toont: CoronaMelder helpt GGD bij voorkomen verspreiding

Landelijk - De CoronaMelder draagt effectief bij aan het tegen gaan van de coronaverspreiding, zo blijkt uit onderzoek van prof. dr. Wolfgang Ebbers van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Dankzij de CoronaMelder kan de GGD meer mensen laten weten dat zij in contact zijn geweest met een persoon die het coronavirus heeft.

Meer mensen in beeld door app

Mensen die de CoronaMelder-app gebruiken én in contact zijn geweest met een persoon die het coronavirus heeft, krijgen een melding via de CoronaMelder-app.

“Van deze groep krijgt 42% bericht van de GGD én de app. Uit ons onderzoek blijkt dat 58% alleen een bericht via de app krijgt. Zonder CoronaMelder was deze groep niet, of tenminste niet op tijd, in beeld gekomen”, aldus prof. dr. Ebbers.

Doorlopende evaluatie

In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is voor de CoronaMelder-app een doorlopende evaluatie opgestart, onder leiding van prof. dr. Wolfgang Ebbers. Deze bestaat uit kwantitatief en kwalitatief onderzoek.

Bovengenoemde resultaten komen uit het evaluatieonderzoek dat eind januari en begin februari is uitgevoerd. Duizenden mensen kregen vragen over wat er gebeurde toen zij de melding kregen van CoronaMelder. Het onderzoek is hier terug te lezen.

Miljoenen downloads

Op dit moment hebben miljoenen mensen de app gedownload.

Prof. dr. Ebbers: “Veel mensen hebben de app al. Maar als nog meer mensen de CoronaMelder-app gaan gebruiken kunnen we meer onbewuste besmettingen voorkomen. Juist bij versoepelingen van de maatregelen is dit van belang.”