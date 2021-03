23-03-2021, Archief foto - 112Groningen.nl & Dvhn.nl (Bron)

Hennepkwekerij in woning in Delfzijl. Politie zoekt met drone naar gevluchte verdachte

Delfzijl - De politie heeft dinsdagavond een hennepkwekerij aangetroffen in een woning aan de Kustweg in Delfzijl. Dat meldt dvhn.nl.