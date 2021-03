23-03-2021, RTVDrenthe (Bron) & Facebook: Politie Noord-Drenthe

Man uit Altena cel in voor heling en diefstal

Altena (Drenthe) - Een 36-jarige man uit Altena is voor heling, diefstal en drugsbezit veroordeeld tot een celstraf van twaalf maanden. Vier maanden hiervan zijn voorwaardelijk. De man heelde en stal onder meer buitenboordmotoren en boten.

Via de digitale handelssite Marktplaats kwamen de agenten in december bij de man terecht. Rondom de woning stonden buitenboordmotoren, boten, trailers en een aanhangwagen. Ook had de man een scooter in zijn bezit waarvan het framenummer was weggepoetst. Het viel de agenten op dat zij veel dure merkschoenen en -kleding, dure keukenapparatuur en een jacuzzi in de woning zagen. In de kamer stond open en bloot een bord vol drugs.