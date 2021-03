23-03-2021, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Stadjer krijgt 50 uur werkstraf voor schieten met balletjes- en alarmpistolen

Assen - De rechtbank in Assen heeft een 20-jarige man uit Groningen veroordeeld tot een taakstraf van 50 uur, omdat hij samen met een 22-jarige Eeldenaar met balletjes- en alarmpistolen heeft geschoten in Assen en Zeijen. Dat schrijft oogtv.nl.

De Groninger zou hebben geprobeerd om zijn rol bij het incident te bagatelliseren, door te stellen dat hij er niet bij aanwezig was toen twee Eeldenaren de wapens aanschaften in Duitsland. Dat gebeurde op dezelfde dag als de schietincidenten. De mannen zouden, na de aankoop, al schietend naar een afgesloten terrein in Zeijen zijn gereden om verder te knallen.





Volgens de rechter hebben de twee verdachten ‘een jeugdige ontwikkeling’. Daarom werden ze berecht volgens het jongerenstrafrecht, waardoor ze een celstraf ontliepen. Een derde verdachte in deze zaak, eveneens afkomstig uit Eelde, moet later voor de rechter verschijnen.

Beide mannen kregen volgens RTV Drenthe ook een voorwaardelijke werkstraf van nog eens vijftig uur.