Was je handen.

Houd 1,5 meter afstand.





Laat je testen. Heb je klachten? Laat je direct testen. Ook bij milde verkoudheidsklachten zoals een loopneus. Blijf thuis totdat je de testuitslag hebt. Zo weet je zeker dat je geen andere mensen besmet met het coronavirus. Ook van familie of vrienden. Als mensen dicht bij elkaar zijn, kan het coronavirus heel snel aan anderen worden gegeven. Beperk daarom ook je contacten en vermijd drukke plekken.

Goede hygiëne voorkomt de verspreiding van virusdeeltjes. Was vaak je handen goed met water en zeep. Zeker als je thuiskomt of als je ergens op bezoek komt. Raak je gezicht zo min mogelijk aan. Hoest of nies in je elleboog. Draag binnen in publieke ruimtes een mondkapje. Zo geef je de verspreiding van het coronavirus geen kans.