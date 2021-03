23-03-2021, Marc Zijlstra & Henk Frans - 112Groningen.nl

Forse rookontwikkeling bij brand in woonboerderij in Nieuw Scheemda (Video)

Nieuw Scheemda - In een woonboerderij aan de Hamrikkerweg in Nieuw Scheemda is dinsdag aan het einde van de middag een forse brand uitgebroken.

De brandweer werd omstreeks half zes gealarmeerd en kwam met meerdere blusvoertuigen met spoed ter plaatse. Bij aankomst van de brandweer was er al forse rookontwikkeling zichbaar vanuit de woning. De bewoners wisten geldig tijdig het pand te verlaten.

Door onbekende oorzaak was er brand uitgebroken in de meterkast van de woonboerderij. De brand sloeg over naar een deel van de woning. Brandweerlieden hebben de brand snel onder controle weten te krijgen en hebben daarmee voorkomen dat de brand groter zou worden.

Door de brand is er forse schade ontstaan in de woonboerderij. Stichting Salvage werd opgeroepen om de bewoners te assisteren met de afhandeling van de schade. De politie had de weg tijdelijk afgesloten om een veilige werkplek te creëren voor de brandweer. RTVNoord Dagblad van het Noorden De onderstaande tweet is niet beschikbaar in de 112Groningen App, excuus voor het ongemak.