23-03-2021, Krans.nl

Krans nu ook aanhanger met een antizicht/calamiteiten scherm

Groningen - Sinds kort beschikt Krans ook over een aanhanger met een antizicht/calamiteiten schermen.

Deze kunnen omder andere ingezet worden om het zicht te ontnemen bij ongelukken. Bijvoorbeeld met een ongeval waar dieren o.i.d. nog in het voertuig zitten. Dan gaat Krans ter plaatse. Naast een rijdende afzetting of een stationaire afzetting, behoren ook verkeersplannen, omleidingen en verkeersregelaars tot de mogelijkheden.

Krans beschikt over deskundig en gecertificeerd personeel. De brandweer beschikt zelf ook over tenten bij ernstige of dodelijk ongevallen.