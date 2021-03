23-03-2021, R. Huisman & T. Huisman 112Groningen.nl & J. Lameris

Gaslek na graafwerkzaamheden Molenweg Haren

Haren - Op de Molenweg in Haren is dinsdagmiddag bij graafwerkzaamheden een gaslek ontstaan in de straat. Brandweer Haren kwam ter plaatse om metingen te doen.