23-03-2021, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Studenten korte tijd uit huis vanwege gaslucht in stad Groningen

Groningen - De Groninger brandweer werd dinsdagmiddag omstreeks twintig over twee gealarmeerd voor een melding van een gaslekkage in een pand aan de J.C.Kapteynlaan in de stad Groningen.