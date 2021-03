23-03-2021, Rtvnoord.nl (Bron) & foto Martin Nuver

Windpark N33: 'Je hoort gewoon een bromtoon'

Geluidsspecialist Jan van Muijlwijk heeft de gemeenteraad van Veendam maandagavond uitleg gegeven over de metingen naar laagfrequent geluid bij Windpark N33. Meldt Rtvnoord dinsdagmorgen.

Van Muijlwijk voert in opdracht van de gemeenten Veendam, Midden-Groningen en Oldambt op zes plekken bij Windpark N33 metingen uit. Eind januari werden de eerste resultaten bekend en bleek dat er onverwacht veel laagfrequent geluid was gemeten bij de vier zuidelijke molens van het windpark. 'Het gaat echt om bromtonen. Heel onverwacht. Ik dacht echt: 'Houston we have a problem', zegt Van Muijlwijk.

Meer dan 100 mensen met klachten

Bij de drie gemeenten hebben zich inmiddels meer dan 100 mensen gemeld met klachten over laag frequent geluid. Van Muijlwijk snapt dat wel. 'Ik heb op 700 meter afstand van de molens gemeten en daar hoor je gewoon een bromtoon. Echt een tonaal geluid. Als je daar in de buurt woont, dan word je daar niet blij van', zegt Van Muijlwijk.

Meer info en bron Rtvnoord.nl