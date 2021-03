23-03-2021, Oogtv.nl (Bron tekst) en Politie Facebook foto

Drugsdealer rijdt voor achtste keer zonder rijbewijs rond in Stad

Groningen - De politie in Groningen heeft maandagavond een man aangehouden, omdat hij voor de achtste keer in vijf jaar werd betrapt op het rijden zonder rijbewijs. Zegt Oogtv.

Daarnaast bleek de man verschillende zakjes met wiet en hash bij zich te hebben. Volgens de politie leek het er in eerste instantie op dat de man er vandoor wilde gaan toen de politie hem staande probeerde te houden. Toen de man eenmaal stilstond, probeerde hij zich alsnog te verstoppen in een tuin. De man werd echter snel gevonden. Nadat was vastgesteld dat de man geen rijbewijs had, keken de agenten toch maar even in de tuin waar de man zich had verstopt.

Daar werd een tas met kleine zakjes hennep gevonden. Toen de politie hem hiermee confronteerde, wist de dealer hoe laat het was en kwam hij over de brug met nog meer cannabis, geld en twee telefoons.

De politie hield de man daarop aan en wilde hem insluiten. Tijdens het wachten op transport naar het cellencomplex probeerde de man nog een zak met cannabis weg te gooien, maar dat bleek tevergeefs.