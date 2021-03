22-03-2021, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Kabinet overweegt om avondklok uur later in te laten gaan

Groningen - De kans is groot dat het kabinet dinsdag gaat besluiten om binnenkort de avondklok een uur later te laten ingaan. Bronnen melden dat de optie dinsdag besproken wordt tijdens het kabinetsberaad.