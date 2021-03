22-03-2021, 112Groningen.nl & RTVNoord

OM eist werkstraf voor diefstal shovels uit Duitsland

Groningen - Voor het stelen van twee shovels eiste het Openbaar Ministerie (OM) een taakstraf van 180 uur tegen een 37-jarige man. De verdachte heeft geen vaste woon- of verblijfplaats en verscheen niet op zitting.

De zaak tegen een 48-jarige medeverdachte uit Hoogezand werd wegens ziekte uitgesteld. De gestolen shovels werden eind januari 2018 na een anonieme tip ontdekt in een loods in Winschoten. De loods werd gehuurd door de 37-jarige man. De agenten zagen drie shovels staan. Twee waren gestolen bij bedrijven in Duitsland, de herkomst van de derde bleef onbekend. Er was al flink gesleuteld aan de apparaten en bij een was het framenummer weggeschuurd.





Onder een hek door met accu's

De man bekende bij de politie dat die waren gestolen. Ook had hij meegedaan aan een diefstal van twee accu's van een industrieterrein in december 2017. De diefstal was door een camera op beeld vastgelegd. De man gaf toe dat hij diegene was die onder het hek doorkroop en de accu's van het terrein haalde. Ze waren nodig om een busje te kunnen starten.