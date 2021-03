22-03-2021, 112Groningen.nl & Reddingsbrigade Nederland

Reddingsbrigade Nederland maakt zich ernstige zorgen over start zomerseizoen

Groningen - De Reddingsbrigade Nederland maakt zich grote zorgen over ontbrekende mogelijkheden voor lifeguards om zich voor te bereiden op het zomerseizoen.

Deze (vrijwillige) strandwachten kunnen hun vaardigheden niet op peil houden vanwege de coronamaatregelen. Trainen, maar ook oefenen, opleiden en examineren; dit alles is cruciaal om zowel de toezichthoudende als de hulpverlenende taak te kunnen uitvoeren. Nu het niet mag, voorziet Reddingsbrigade Nederland extra risico’s voor miljoenen baders, zwemmers en andere recreanten die het water opzoeken.

De zorgen bij Reddingsbrigade Nederland ontstonden omdat de huidige coronamaatregelen te weinig ruimte bieden aan lifeguards en jongeren die lifeguard willen worden. Zwembaden zijn gesloten en in de openlucht kan alleen op buitensportaccommodaties worden geoefend. Ook de ervaringen met de coronazomer van vorig jaar spelen mee. Daarin werd veel meer dan gebruikelijk hulp geboden aan baders, zwemmers en andere recreanten, zoals blijkt uit de jaarcijfers.





,,De explosieve toename van hulp aan baders en zwemmers in 2020 baart ons grote zorgen voor de aankomende zomer'', stelt Koen Breedveld, directeur van Reddingsbrigade Nederland. ,,Veel Nederlanders kwamen vorige zomer naar de kust, waaronder ook die weinig ervaring hebben met zwemmen in zee en in problemen kwamen."





Expertise

Trainen en oefenen in het werkgebied is van het grootste belang om over voldoende lokale expertise te beschikken. De omstandigheden zijn op elk strand wisselend en verlangen daarom specifieke vaardigheden en kennis van de lifeguards. Getraind zijn en bekendheid met het werkgebied; dit kan het verschil tussen leven en dood betekenen.





Stranden, plassen en meren waar de reddingsbrigades werkzaam zijn vallen buiten de aangewezen locaties. Bovendien mag er met maximaal vier personen ouder dan 26 jaar bijeengekomen worden, terwijl veel oefeningen met meer dan vier lifeguards moeten worden uitgevoerd.

Drukte

Ronald Stoffer, als bestuurslid van Reddingsbrigade Nederland portefeuillehouder Waterhulpverlening: ,,Ik verwacht dat het dit jaar wederom druk zal worden op de stranden. Veel mensen blijven in Nederland en zullen naar de kust trekken of het binnenwater opzoeken. Wij moeten ons daarom op een drukke periode voorbereiden. Gelegenheid om op te leiden, te trainen en te oefenen voor onze cruciale taken is er door de coronamaatregelen echter niet of nauwelijks.





Als hulpverleningsorganisatie snappen we de overwegingen, maar maken we ons ook zorgen. Als het straks weer druk wordt op de stranden en als er weer evenementen mogen plaatsvinden dan moeten onze lifeguards er vakbekwaam kunnen staan. Voor de vrijwilligers die regulier een andere dagtaak hebben is het van levensbelang te kunnen oefenen.''

Ontheffing

Reddingsbrigade Nederland bepleit om die reden ontheffingen voor de Reddingsbrigade van enkele van de meest knellende coronamaatregelen om zich te kunnen voorbereiden op de taken die zij heeft. Daaronder valt het kunnen oefenen in zwembaden, op stranden en bij plassen en meren.