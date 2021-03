22-03-2021, 112Groningen.nl & RTVNoord

OM eist cel en behandeling voor Veendammer brandstichter

Groningen - Een 38-jarige Veendammer hangt anderhalf jaar celstraf boven het hoofd, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Ook wil het Openbaar Ministerie (OM) dat de man zich in een kliniek laat behandelen. Hij wordt verdacht van drie brandstichtingen.

De man stak op 3 december vorig jaar pallets achter de woning van zijn vriendin in brand. De verkering was uit en dat kon hij niet verkroppen. De buren werden wakker van het geknetter van de vlammen. Er waren tien emmers met water nodig om het vuur te blussen.





Wasbenzine tegen de achterdeur

Later die avond was er opnieuw brand, deze keer bij de achterdeur. En op 9 december gooide de man wasbenzine tegen de achterdeur en kozijnen en stak die in brand. De brandweer had de brand snel onder controle.





'Het waren kleine brandjes, die vanzelf weer uit zouden gaan', zei de verdachte tegen de rechter over de brandstichting achter een woning aan de Dr. Bekenkampstraat in de Parkstad. 'Vuur is onvoorspelbaar en daarom kan het levensgevaarlijk zijn', vindt de officier van justitie.