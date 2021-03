22-03-2021, 112Groningen.nl & Politie Groningen

Honderdtal graven vernield op Noorderbegraafplaats in Stad Groningen

Groningen - Begin maart 2021 zijn er bij de Noorderbegraafplaats aan de Moesstraat in de stad Groningen een honderdtal graven vernield.

Ook zijn er meerdere diefstallen gepleegd bij de begraafplaats. Bij meerdere graven is lood weggenomen. Aangezien dit erg gevoelig ligt bij betrokkenen heeft dit uiteraard de aandacht van de politie.





De politie is in het kader van het onderzoek opzoek naar mensen die iets hebben gezien of gehoord. Heeft u iets gezien of gehoord? Of heeft u informatie dat mogelijk van belang kan zijn in het onderzoek?





Neem dan contact op met de politie via het telefoonnummer 0900-8844. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via het telefoonnummer 0800-7000. Vermeld dan ook het volgende zaaknummer 2021067514.