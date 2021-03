22-03-2021, 112Groningen.nl & Politie Groningen

Vier minderjarigen aangehouden voor ernstige strafbare feiten

Groningen - Vorige week woensdag, 17 maart 2021, heeft de politie vier jongeren (één 14-jarige en drie 15-jarigen) uit Groningen aangehouden.

De jongens werden aangehouden omdat ze worden verdacht van betrokkenheid bij meerdere ernstige strafbare feiten. Denk daarbij aan een straatroof en een diefstal in vereniging. Ze hebben in verschillende samenstellingen geopereerd, meldt de politie Groningen.





De 14-jarige werd alleen verdacht van de diefstal in vereniging en mocht na verhoor het politiebureau verlaten. Hij heeft een uitnodiging meegekregen om hierover in gesprek te gaan met de officier van justitie.

De overige drie verdachten bleven langer in het cellencomplex. Een van hen werd donderdag in vrijheid gesteld.





De andere twee zijn vrijdag 19 maart voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft besloten dat beide verdachten in bewaring worden gesteld. Dat kan tot veertien dagen duren. Ze mogen dit niet thuis uitzitten, maar verblijven in een jeugdgevangenis. De Raad voor de Kinderbescherming en de jeugdreclassering doen wel onderzoek of de jongens op een later moment, onder voorwaarden, in vrijheid kunnen worden gesteld.





Tegen de jongens wordt proces-verbaal opgemaakt. De Officier van Justitie bepaalt daarna of en voor welke feiten de verdachten voor de rechter moeten komen.