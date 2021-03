22-03-2021, Melarno Kraan 112Groningen & Michael Huising & Redactie Martin Nuver

Garage(carport) naast woning in brand in Meeden

Meeden - Maandagmiddag om 17:23 uur een brandmelding aan de Hereweg Meeden. Ter plaatse was er veel rookontwikkeling en een uitslaande brand.