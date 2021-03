22-03-2021, Unive Persbericht, Bron & foto 112Groningen

Bijna vijf schoorsteenbranden per dag in 2020

Landelijk - Jaarlijks vinden bijna vijf schoorsteenbranden per dag plaats. Dat blijkt uit onderzoek van Univé in samenwerking met Alarmeringen.nl. Dat meldt Unive.

Volgens de coöperatie en het meldingsplatform vatten in 2020 elke dag gemiddeld 4,6 schoorstenen vlam. De meeste schoorsteenbranden vonden plaats in Gelderland en Noord-Brabant.

In Gelderland werd het vaakst een schoorsteenbrand doorgegeven in 2020. Vanuit de grootste provincie van het land ontving de brandweer maar liefst 292 meldingen, goed voor 17,3 procent van het totaal. Met 287 doorgegeven schoorsteenbranden (17 procent) neemt Noord-Brabant de tweede plaats in het overzicht in. Goed voor 192 meldingen (11,4 procent), sluit Noord-Holland de top 3 provincies met de meeste schoorsteenbranden. Dat de cijfers niet helemaal los lijken te staan van het aantal inwoners wordt ook onderaan de lijst duidelijk. Met slechts 21 incidenten (1,2 procent) was het aantal vlamgevatte schoorstenen in Flevoland het laagst.

Top 3-brandoorzaak

Het stoken van een haard of kachel is volgens Brandweer Nederland een van de drie meest voorkomende oorzaken van brand in Nederland. De blusdienst rukte in 2020 maar liefst 1690 keer uit om een brandend rookkanaal te doven. Niet heel verrassend gebeurde dat het vaakst op de koude dagen in het jaar en veelal in de avonduren. Twee derde van de gemelde schoorsteenbranden vindt plaats tussen 16.00 en 22.00 uur.

Brandbare teerlaag vergroot brandrisico

Ook dat is volgens Erik Dokter, manager Verzekeringsbedrijf bij Univé, weinig verrassend. ‘Tussen die tijdstippen is de schoorsteen het heetst. De kans is dan het grootst dat de creosoot, een brandbare teerachtige laag onverbrande roetdeeltjes die zich ophoopt aan de binnenkant van de schoorsteen, vlamvat,’ aldus Dokter. ‘En wanneer dat gebeurt bestaat – vanwege de vaak centrale ligging van een schoorsteen in huis – het gevaar dat de brand zich uitbreidt naar andere delen van de woning.’

Kwart stokers veegt schoorsteen onvoldoende

Volgens Dokter is het risico op een schoorsteenbrand eenvoudig te voorkomen. Schoon en veilig stoken betekent volgens hem droog hout gebruiken en de luchttoevoer openhouden, zodat onverbrande deeltjes zich niet ophopen in het rookkanaal. Daarnaast is volgens de manager het minstens één keer per jaar grondig laten vegen van het rookkanaal ‘een absolute must.’ Toch is dat niet voor alle Nederlanders met een kachel of open haard de norm. Uit eigen onderzoek dat de coöperatie liet uitvoeren door Ipsos concludeerde Univé eind 2019 dat de termijn tussen een schoonmaakbeurt langer dan een jaar is. De peiling liet zien dat vier procent van de stokers zelfs het volle risico neemt en de schoorsteen nooit laat vegen.

Zie ook: Tips van de brandweer