23-03-2021, Persbericht Ggd Groningen

GGD opent 24 maart corona-testlocatie in Hoogezand

Hoogezand - GGD Groningen opent met ingang van woensdag 24 maart a.s. een corona-testlocatie in gemeente Midden-Groningen. Deze testlocatie bevindt zich aan de Hora Siccamastraat 2 in Hoogezand en is de tiende GGD-testlocatie in de provincie Groningen.