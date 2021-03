21-03-2021, Redactie 112Groningen.nl/ Ingezonden

Kiel-Windeweer: Steun de familie Wolf na verwoestende woningbrand

Kiel-Windeweer - Teamleider Tineke Wolf van de facilitaire dienst in UMCG, is vrijdag 19 Maart samen met haar echtgenoot Jan Wolf alles kwijt geraakt.

Hun huis is volledig in de as gelegd in Kiel-Windeweer (Groningen). De brand die begon in de loods van de buren, is overgeslagen in de 2 onder 1 kap boerderij van onder andere Jan & Tineke. Hier is niets meer van over, ze hebben niets meer, alles is in rook opgegaan, de woning die ze grotendeels zelf hebben gebouwd. Waar ze bijna veertig jaar woonden is verloren gegaan met al hun dierbare spullen en herinneringen.

DONEER HIER



Graag willen wij onze teamleider Tineke en echtgenoot Jan steunen. Om al het moois wat zij hebben opgebouwd op hun geliefde plek in Kiel-Windeweer, weer terug te krijgen. Vragen we ook jullie steun om wat te doneren!

DONEER HIER

