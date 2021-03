21-03-2021, 112Groningen.nl & RTVNoord (Bron)

Auto raakt van de weg en botst tegen boom in Kropswolde

Kropswolde - Op de Strandweg bij Kropswolde is zondag in de namiddag een auto van de weg geraakt en tegen een boom tot stilstand gekomen. De oorzaak van het ongeval is niet bekend. Dat meldt RTVNoord.