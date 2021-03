21-03-2021, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Kabinet: “Coronamaatregelen worden niet versoepeld, avondklok blijft”

Landelijk - De coronamaatregelen worden niet versoepeld. Dat heeft het kabinet zondag besloten tijdens een coronaoverleg op het Catshuis, zo melden bronnen aan de NOS. Meldt oogtv.nl.

Twee weken geleden liet het kabinet doorschemeren dat er richting Pasen wellicht versoepelingen mogelijk zouden zijn. Zo werd gezegd dat de terrassen misschien open zouden kunnen en zou ook het fysiek onderwijs in het ho en wo weer opgestart kunnen worden. Eis was dat de besmettingscijfers naar beneden zouden gaan. Het kabinet laat weten dat de coronacijfers zich de afgelopen week niet goed ontwikkelen. Daarom worden de maatregelen niet versoepeld en blijft de avondklok ook gehandhaaft.





Bronnen laten weten dat er voorlopig ook geen aanscherpingen in het beleid komen, zoals in onder andere Frankrijk en België de afgelopen dagen wel gebeurd is. Dat er geen versoepelingen worden doorgevoerd is niet helemaal een verrassing. De afgelopen dagen lieten verschillende OMT-leden al weten dat het nu niet slim is om maatregelen los te laten terwijl besmettingscijfers en ziekenhuisopnames toenemen. Dinsdag vindt er een persconferentie plaats van demissionair premier Mark Rutte (VVD) en minister Hugo de Jonge (CDA) van Medische Zorg.