Kop-staartbotsing tussen drie auto's in Oude Pekela

Oude Pekela - Zondagmiddag omstreeks drie uur kregen de hulpdiensten een melding van een ongeval op de N372 Provincialeweg in Oude Pekela.

Op de Provincialeweg bleek een kop-staartbotsing te zijn gebeurd tussen drie personenauto's. Twee ambulances kwamen ter plaatse. De ambulancemedewerkers hebben de inzittenden van de auto's gecontroleerd op verwondingen. Het is niet bekend of er ook iemand mee moest naar het ziekenhuis.



Vanwege het ongeluk was één rijbaan afgesloten voor het verkeer. Om het verkeer in goede banen te leiden, heeft de politie het verkeer geregeld.



Door het ongeluk hebben de auto's schade opgelopen. Een berger zal ter plaatse komen en de voertuigen gaan afslepen. Het is niet bekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.