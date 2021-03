21-03-2021, Rtvnoord.nl (Bron) & Twitter

Brand verwoest levenswerk: `Het is een ramp`(Video)

Kiel-Windeweer - Jan en Tineke Wolf uit Kiel-Windeweer zijn hun woning kwijt. Het pand werd vrijdagmiddag in de as gelegd nadat er in de werkplaats van de buren brand was ontstaan. Dat meldt Rtvnoord.nl

De familie woonde bijna veertig jaar in het pand, dat ze grotendeels zelf hebben gebouwd.

Samen met hun kinderen en kleinkinderen nemen Jan en Tineke zaterdagmiddag een kijkje bij de resten van hun oude woning. Slechts een paar muren staan nog overeind. 'De kinderen willen zien hoe het met opa en oma gaat en natuurlijk ook hoe het met het huis is. De kinderen zijn hier opgegroeid en mijn zoon heeft zelfs nog meegebouwd aan het voorgedeelte', zegt Jan.

De familie kan een dag later nog niet geloven wat er is gebeurd. 'Het ging allemaal zo snel', zegt Jan. 'Ik was mijn kleinkinderen aan het ophalen van school en toen werd ik gebeld dat de schuur van de buren in brand stond. Ik geloofde het niet, want ik kwam daar net vandaan, maar toen ik terugkwam was bijna het huis weg.'

'Er brak wat in mij'

Alles wat daarna gebeurde vloog aan Jan voorbij als een film die versneld werd afgespeeld. 'Er stonden hier wel zes brandweerploegen, volgens mij. Er was water genoeg, maar met die wind viel er niet tegen te blussen. Toen de voorgevel omviel, moest ik echt even weg. Toen brak er wat in mij.' Jan en Tineke Wolf hebben de nacht in een Bed and Breakfast in de buurt doorgebracht. Jan was vaak wakker en heeft slecht geslapen. 'Het is een ramp, maar wat doe je er aan?

Meer info en bron Rtvnoord.nl