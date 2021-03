20-03-2021, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Onnen krijgt nieuwe AED aangeboden van bedrijf

Onnen - Onnen kan uitzien naar een nieuwe AED. Ongeveer een maand geleden werd één van de AED’s in het dorp gestolen, maar een bedrijf biedt het dorp een tweedehands model aan.

Jan Ubels van het reanimatieteam in Onnen heeft dat aanbod deze week gekregen, vertelde hij zaterdagochtend in Haren Doet op OOG Radio. “Er was een bedrijf die mij belde, die op YouTube de reportage van OOG had gezien, en hij gaf aan dat wel ter beschikking te willen stellen.”





In de reportage vertelde Ubels bij een onderhoudsbeurt te hebben ontdekt dat het apparaat verdwenen was. Dat was toen al zeker een aantal weken het geval, omdat de bewoners van de woning waar de AED hangt hem ook al een paar weken niet meer zagen hangen. Zij achten in eerste instantie dat de AED voor iets als onderhoud weg was.





Het exemplaar dat Onnen krijgt aangeboden, kan nog ongeveer zo’n één tot twee jaar mee. Daarom weet het reanimatieteam nog niet of zij op het aanbod ingaat. “Ik vind het een riant aanbod. Het is best wel even leuk om het daar even met elkaar over te gaan hebben, maar ik denk dat we een nieuwe aan gaan schaffen. Het wordt één van tweeën. Uiteindelijk moeten die dingen toch na een jaar of tien vervangen worden, dus het is toch niet anders.”

Met dank aan OOGTV.nl