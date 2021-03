20-03-2021, Oogtv.nl (Bron)

“Weinig ruimte voor versoepelingen coronamaatregelen”

Groningen - Er is op de korte termijn weinig ruimte voor versoepelingen van de coronamaatregelen. Dat heeft viroloog en OMT-lid Marion Koopmans vrijdagavond gezegd. Dat meldt Oogtv zaterdagmorgen.

Dit weekend komt het kabinet bijeen om de actuele coronasituatie te bespreken. Koopmans refereert naar de stijgende besmettingscijfers wat er op zou duiden dat we aan het begin zitten van een derde golf. De situatie doet Koopmans denken aan wat we vorig jaar aan het einde van de zomer zagen. “Je ziet de toename nu wat meer onder jongeren en onder kinderen, die nu ook veel meer worden getest. Waar we bang voor zijn is dat het toch op gaat schuiven naar de oudere groepen. We zien nu ook al toenames ontstaan in andere leeftijdsgroepen.”

Koopmans noemt de kans aannemelijk dat het aantal ziekenhuisopnames de komende tijd gaat stijgen, als de besmettingen overslaan van jongeren op ouderen. Of de stijging van het aantal besmettingen doorzet hangt volgens de viroloog af van twee, lastig te voorspellen, factoren. Namelijk de mate waarin mensen zich aan de maatregelen houden en de circulatie van de Britse en Zuid-Afrikaanse variant van het virus. De snelheid van het vaccineren kan het tij keren.

