20-03-2021

Ongeveer duizend Nederlanders slachtoffer van datalek bij GGD

Groningen - Bij het datalek bij de GGD, dat in januari aan het licht kwam, zijn de gegevens van ongeveer duizend Nederlanders gestolen. Dat meldt de NOS.

Een woordvoerder van de GGD GHOR meldt dat de politie de namen van zeker duizend betrokkenen op screenshots heeft gevonden. Deze mensen hebben vrijdag een brief ontvangen waarin de GGD excuses aanbiedt. Het onderzoek naar het datalek in de systemen van de GGD is nog volop bezig. De GGD GHOR kan daarom niet uitsluiten dat er nog meer gestolen data gevonden gaat worden. Schrijft Oogtv.nl.

Tot nu toe heeft de politie zeven verdachten opgepakt. De gestolen data komen uit twee gegevensbestanden van de GGD. Het gaat om het systeem waarin de GGD test- en vaccinatieafspraken registreert en daarnaast het dossier waarin de dienst informatie uit bron- en contactonderzoek vastlegt.

