Aan de Havenplein in Musselkanaal ging een rookmelder af bij een appartementencomplex. In een woning van het appartementencomplex was een bewoner vergeten de pistoletjes uit de oven te halen. Hierdoor kwam er veel rook vrij met als gevolg dat de rookmelder afging.





De brandweer was snel ter plaatse en is naar binnen gegaan bij de woning. De woning werd enige tijd geventileerd. Kort daarna kon de brandweer retour richting de kazerne.