Vrouw(46) overleden na geweldsincident (Video)

Groningen - Een 46-jarige vrouw uit Groningen is donderdag 18 maart overleden nadat zij maandag 15 maart slachtoffer werd van een geweldsincident in een woning aan de Briljantstraat in Groningen.

Politieagenten hielden die maandag een 58-jarige man uit Groningen als verdachte aan.

Maandagochtend werd bij de politie melding gemaakt van een geweldsincident dat zich in een woning in de Briljantstraat in Groningen zou hebben afgespeeld. Het slachtoffer, de 46-jarige vrouw uit Groningen, werd met ernstig letsel overgebracht naar het ziekenhuis. De 58-jarige man werd door de politie aangehouden.

De verdachte is donderdag voorgeleid aan de rechter commissaris en is voor een periode van veertien dagen in bewaring gesteld. Hij zit in volledige beperkingen. Dit houdt in dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat, zolang dit noodzakelijk is voor het onderzoek. Het politieonderzoek naar het incident is nog altijd gaande. Er is onder meer onderzoek gedaan in de woning aan de Briljantstraat en de verdachte en getuigen worden gehoord.